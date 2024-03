PMDF prende em flagrante condutor alcoolizado e inabilitado que atropelou mulher e bebê prematura

Na noite da última sexta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal, através do 9º Batalhão, prendeu em flagrante um condutor alcoolizado e inabilitado que atropelou uma mulher e seu bebê de cinco meses, além de bater em outros três veículos que estavam estacionados na via, no Gama.

Os policiais foram acionados para verificar a situação de um atropelamento na quadra 1 do Setor Leste. Chegando ao local, o corpo de bombeiros estava prestando socorro a uma mulher e um bebê que haviam sido atingidos por uma Tucson.

O bebê estava num carrinho que estava sendo empurrado, quando foi atingido pelo veículo. O condutor ainda atingiu outros três carros que estavam na via.

Ele foi detido e estava com visíveis sinais de embriaguez. O condutor foi submetido ao teste do etilometrô apresentando resultado de 0,71 mg/L.

Ele informou aos policiais que tentou prestar socorro às vítimas, mas por receio de ser agredido por populares, desistiu. Ele ainda informou que pegou o carro escondido dos pais e que não possui habilitação.

A mãe e o bebê foram socorridas junto ao HRG e posteriormente ao Hospital de Base. O condutor foi apresentado ileso na 20º Delegacia de Polícia onde autuado em flagrante.