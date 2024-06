PMDF prende dupla suspeita de furtar tabacaria em Águas Claras

Na noite desta terça-feira (11), duas pessoas em situação de rua foram presas em flagrante após furtarem uma tabacaria em Águas Claras. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou ao local da ocorrência e encontrou um dos suspeitos ainda dentro do estabelecimento.

Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que a vidraça da loja estava completamente quebrada e encontraram um jovem de 19 anos dentro da tabacaria.

O suspeito, ao ser detido, revelou que vivia em situação de rua e que havia invadido a loja junto com uma mulher, também em situação de rua, arremessando um objeto contra a vidraça.

Foto: PMDF

Com as informações fornecidas pelo jovem, os policiais localizaram e detiveram a comparsa. Durante a revista, foram encontrados R$ 707,50 em espécie, uma caixa registradora e uma cartela com seis isqueiros em posse dos suspeitos.

Um dos policiais acabou se ferindo com estilhaços de vidro durante a operação e precisou ser levado ao hospital. Os suspeitos foram presos e encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).