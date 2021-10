PMDF prende dois homens após roubo de ônibus em Ceilândia

Segundo testemunhas, um dos envolvidos atirou em direção das vítimas, mas, felizmente, ninguém se feriu. A ocorrência está foi registrada na 15ª DP

Dois homens foram presos após um roubo a coletivo. O fato ocorreu por volta de 18h desta segunda (18), na Ceilândia. Os policiais militares do Grupamento Tático Motociclístico (GTAM – ROTAM), faziam patrulhamento na área na QNP 19 quando ouviram o barulho de um disparo de arma de fogo.

Imediatamente e orientado por cidadãos, os policiais foram até o local do disparo e viram que se tratava de um roubo a coletivo. Os policiais militares conseguiram prender dois indivíduos (com ajuda de uma pessoa que passava pelo local e levou os policiais até um comércio onde a dupla tentava se esconder), apreender uma arma de fogo revólver calibre 32 com 5 munições, sendo uma deflagrada, nove aparelhos celulares, uma bolsa feminina e 10 reais.

