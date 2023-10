PMDF prende criminoso após série de roubos em Águas Claras

O grupo foi preso e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia. Lá a equipe constatou que, entre os envolvidos, estava um homem de 34 anos, com extensa ficha criminal

Na última sexta-feira (27), os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37) conseguiram prender um homem acusado de vários crimes em série, em Águas Claras.

A equipe foi acionada para uma ocorrência de tráfico de drogas e roubos na estação de metrô Águas Claras. Chegando ao local, os policiais avistaram cinco homens e, durante abordagem, os militares encontraram três celulares, um tênis e documentos das vítimas. Além disso, 15 porções de cocaína e 3 de maconha foram apreendidos.

O grupo foi preso e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia. Lá a equipe constatou que, entre os envolvidos, estava um homem de 34 anos, com extensa ficha criminal, suspeito de cometer uma série de roubos no Areal e preso pela PMDF no dia 22 de outubro, em Taguatinga.