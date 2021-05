PMDF prende autor de feminicídio no Itapoã

Quando a polícia chegou ao local, uma equipe do Samu realizava os primeiros socorros, momento em que foi informado que a vítima não tinha resistido. A Polícia Civil foi acionada para realização da perícia

A Polícia Militar prendeu um homem acusado de feminicídio, neste domingo (9), por volta das 18h30, na quadra 329, do Itapoã. As autoridades tomaram conhecimento do fato na manhã deste domingo, onde uma mulher foi vítima de feminicídio. O casal já era conhecido pela vizinhança por seus desentendimentos.

Quando a polícia chegou ao local, uma equipe do Samu realizava os primeiros socorros, momento em que foi informado que a vítima não tinha resistido. A Polícia Civil foi acionada para realização da perícia.

Diante das informações os policiais militares intensificaram o policiamento na área para encontrar o fugitivo. Os familiares se manifestaram dispostos a colaborar com a polícia fornecendo informações sobre o paradeiro do homem.

Por volta das 18h, uma equipe realizava patrulhamento próximo à casa do pai do autor do feminicídio, quando foram informados que o autor do crime estava dentro da casa e quando a equipe se aproximou o homem se entregou.

O autor possuía passagens por crimes praticados com violência, contra o patrimônio, além de violência doméstica, onde as medidas protetivas e a tornozeleira eletrônica foram retiradas há menos de uma semana. O homem foi encaminhado à 6ª DP.

As informações são da PMDF