PMDF prende 4 por furto e localiza estufa de maconha no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta senta-feira (13), quatro homens por furto e estufa com laboratório clandestino de maconha na área rural do Sol Nascente.

A equipe do Grupo Tático Rural Oeste, realizava um patrulhamento quando localizou um veículo com 4 homens que realizavam furtos na região rural de Ceilândia.

Realizada a abordagem veicular, a equipe recuperou diversos pertences que haviam sido furtados, bem como se depararam com um laboratório clandestino de plantio de maconha.

Os quatro envolvidos, os objetos apreendidos e as plantas de maconha, foram encaminhadas à 15ª DP.