PMDF poderá ser obrigada a oferecer Jiu-Jitsu aos policiais

A Comissão de Segurança da Câmara Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira (7) o projeto de lei nº 2582/2022, do deputado Martins Machado (Republicanos), que obriga a Polícia Militar do Distrito Federal a oferecer treinamento de Jiu-Jitsu aos policiais militares. O texto ainda precisa ser analisado por outras comissões permanentes e pelo Plenário da Câmara.

Pela proposta, será facultativo aos policiais militares participarem do treinamento. O poder Executivo terá um prazo de 90 dias para regulamentar a norma. “O treinamento das forças policiais do Distrito Federal irá conferir habilidades de imobilização de forma não traumática, principalmente em abordagens onde é necessário o emprego de força, garantindo segurança para o profissional, bem como para o abordado”, justificou o autor da proposta.

Dias oficiais

A Comissão aprovou ainda o projeto de lei nº 1813/2021, do deputado Roosevelt Vilela (PL), que institui e incluí no Calendário Oficial de eventos do DF o Dia do Militar Condutor e Operador de Viaturas, a ser comemorado em 11 de novembro de cada ano. Também foi aprovado o projeto de lei nº 2131/2021, do deputado Roosevelt Vilela, que institui e inclui no Calendário Oficial do DF o Dia do Policial Militar Veterano, a ser comemorado no dia 14 de novembro de cada ano.

A reunião da Comissão de Segurança contou com a participação dos deputados Roosevelt Vilela (PL), Reginaldo Sardinha (PL) e Delegado Fernando Fernandes (PROS).

*Com informações de Luís Cláudio Alves – Agência CLDF