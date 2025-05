PMDF frustra tentativa de furto e prende homem em Arniqueiras

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por tentativa de furto no condomínio JK, em Arniqueiras, às 3h40 desta quinta-feira (15).

A equipe foi acionada pelo COPOM após solicitação do porteiro do condomínio, que informou sobre a tentativa de furto de cabos em uma das residências. No local, os policiais encontraram o suspeito tentando pular o portão utilizando uma escada, próximo a um embrulho que continha fios de cobre.

Ao receber ordem de parada, o homem fugiu para outra residência, escalou um pé de manga e tentou escapar por um terreno baldio, mas sem sucesso. Com o apoio de outra guarnição do 17º Batalhão, o suspeito foi localizado e detido. Durante a abordagem, houve resistência e foi necessário o uso progressivo da força. Moradores do condomínio presenciaram os fatos.

O homem foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia. Por apresentar sinais de possível uso de entorpecentes, não foi possível identificá-lo no momento da prisão. O material furtado também foi entregue na delegacia.