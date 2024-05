Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) realizaram uma grande apreensão de drogas no Sol Nascente, por volta da 0h deste sábado (18). Um homem foi detido.

Os policiais flagraram o suspeito vendendo drogas para dois menores de idade.

Durante a abordagem, o Gtop 30 apreendeu 83 porções de maconha, 11 porções de Skank, 46 porções de cocaína e R$ 193,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na DCA II como corrupção de menores e tráfico de drogas.