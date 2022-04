PMDF faz apreensão de pés de maconha

Nas imagens capturadas pelas equipes, é possível ver que ao menos 6 pés da droga foram apreendidos

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da equipe de Patrulhamento Tático Móvel – PATAMO apreendeu, nesta segunda-feira, 04, uma grande quantidade de pés de maconha.

As plantas eram cultivadas no interior de um apartamento localizado na Asa Norte. Nas imagens capturadas pelas equipes, é possível ver que ao menos seis pés da droga foram apreendidos.

As circunstâncias da operação ainda não foram reveladas.

As plantas eram cultivadas no interior de um apartamento localizado na Asa Norte. O responsável pelo cultivo não estava no local da apreensão. Todo material foi levado a 5ª DP para demais providências.

