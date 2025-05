PMDF evita tragédia e encontra meio milhão de reais durante atendimento na Asa Norte

Na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 17h15, a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para atender uma ocorrência inusitada no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, no Kubitschek Plaza, região da Asa Norte.

A solicitante informou que havia alugado um apartamento no local e relatava que uma mulher estava promovendo atos de depredação no interior do imóvel. De imediato, as equipes da PMDF se deslocaram até o endereço para averiguar a situação.

Ao chegarem ao apartamento, os policiais encontraram uma mulher em surto e, durante a contenção, depararam-se com uma cena inesperada: diversos maços de dinheiro em espécie espalhados pelo quarto, totalizando aproximadamente meio milhão de reais.

Em um momento de extrema tensão, a mulher tentou se lançar da varanda do apartamento, mas graças à rápida intervenção dos policiais militares, a ação foi contida e a tragédia evitada.

Após o atendimento, a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, onde passou por avaliação médica. Posteriormente, ela será apresentada na 5ª Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.