PMDF evita furto de cabos de telefonia em Planaltina

Por Lucas Dias

redaçã[email protected]

A Polícia Militar evitou um furto de cabos de telefonia, nesta terça-feira (28), na CR 70, SH Vale do Amanhecer, em Planaltina.

A equipe de policiais militares realizava patrulhamento, quando visualizou uma “equipe uniformizada”, com coletes e capacetes, que isolaram a via com vários cones e informaram aos policiais que trabalhavam para uma empresa de telefonia.

Os policiais militares estranharam a utilização de ferramentas como pé de cabra e serrote. Ao questionarem a atividade, os homens disseram que estavam realizando furto de cabos de telefone.

Um deles, quebrou dois celulares que portava, quando da aproximação da viatura. Os três homens foram encaminhados à 16ª DP.