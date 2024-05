PMDF estoura ‘boca’ no Itapuã e retira R$ 49 mil em notas falsas de circulação

Na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 17h, Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) prenderam dois homens acusados de tráfico de drogas no Itapoã. Com os detidos, foram apreendidas grandes quantidades de maconha, skunk e dinheiro falso.

As prisões ocorreram após diversas denúncias informarem que no conjunto J do Condomínio Fazendinha, no Itapoã, funcionava um ponto de tráfico de drogas. Os policiais do Gtop 40 dirigiram-se ao local e avistaram um homem com as características descritas nas denúncias saindo de uma residência. Durante a abordagem, foi encontrado com ele uma pequena porção de maconha e uma nota falsa de R$ 50,00.

Em seguida, os policiais entraram na residência e abordaram outro suspeito. Durante a busca, localizaram três barras e meia de maconha, duas barras de skunk, uma balança de precisão e um total de R$ 49.000,00 em notas falsas.

Os dois detidos, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro falso, foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para o registro da ocorrência e para as providências cabíveis.