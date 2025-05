PMDF e PMGO interceptam entrega de drogas em Santa Maria e Valparaíso-GO

Uma operação integrada entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO), com apoio da inteligência do 20º BPM, resultou na apreensão de drogas e na detenção de suspeitos que transportavam entorpecentes entre as cidades de Samambaia, Santa Maria e Valparaíso de Goiás.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima informar sobre dois veículos que realizariam entregas de drogas na QR 210, em Santa Maria, e no bairro Céu Azul, em Valparaíso-GO. Durante a abordagem, um dos carros tentou fugir, sendo contido pelas equipes. No interior do veículo, foram encontrados 12 tabletes de substância semelhante à maconha.

Todos os envolvidos foram encaminhados à 20 DP.