PMDF e PMGO acabam com festa clandestina no Incra

A ação aconteceu no Incra 09 e os participantes desrespeitavam as normas sanitárias preventivas da Covid-19

Na noite de segunda-feira (19), a Polícia Militar do DF e do Goiás agiram juntas para acabar com uma festa onde os frequentadores exibiam armas. A ação aconteceu no Incra 09 e os participantes desrespeitavam as normas sanitárias preventivas da Covid-19.

No local, a polícia encontrou dois veículos saindo da chácara. Um abordagem aconteceu e foi localizado um revólver calibre .32, embaixo do banco do motorista de um dos carros.

O segundo carro empreendeu fuga, mas o motorista foi localizado minutos depois pela PM. Com ele foi encontrado uma pochete com R$ 958,00 reais em dinheiro trocado e duas munições, calibre .38, 9 porções de droga esbranquiçada que seria supostamente cocaína, 5 porções pequenas de substância esverdeada conhecida como maconha e 2 porções maiores da mesma droga e uma garrafa contendo líquido entorpecente vulgarmente conhecido como “Loló”.

De acordo com a PM, uma das passageiras estava com um celular Samsung A20S roubado. Todos os envolvidos foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia para a tomada das providências cabíveis. A festa foi encerrada em seguida