PMDF e DF LEGAL acabam com festa no Riacho Fundo

Os policiais militares do 28º Batalhão juntamente com os inspetores do DF Legal receberam a informação que na chácara 26, da Colônia Agrícola Sucupira, região administrativa do Riacho Fundo, havia uma aglomeração de pessoas, em um claro descumprimento de medidas sanitárias.

Embora o Distrito Federal tenha alcançado a triste marca dos mais de 300 mil casos, e mais de 5500 mil mortes devido a pandemia, algumas pessoas ignoram o Estado de Calamidade Pública e insistem em quebrar as medidas sanitárias impostas pelo governo do Distrito Federal.

Não satisfeitos, essas pessoas investiram contra os policiais, ameaçando, arremessando copos e garrafas, gerando uma confusão generalizada.

Mesmo com muita dificuldade, evitando um mal maior, os policiais conseguiram identificar os agressores, e o organizador da festa e conduzi-los à 27ª Delegacia.

Ao todo, foram lavrados cinco autos de infração pelo DF Legal, sendo que a dona da casa onde acontecia a festa foi multada em R$ 10 mil reais, e quatro outras pessoas foram multados em R$ 2 mil reais cada. Eles foram autuados também por desacato e desobediência.