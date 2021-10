PMDF e DF Legal acabam com evento clandestino na Ponte Alta do Gama

O local foi interditado por 60 dias e o público dispersado pela Polícia Militar do DF. Ao todo foram aplicadas multas que ultrapassaram R$ 31,6

As equipes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal- DF Legal, foram informadas na madrugada desta terça-feira (12) sobre a realização de uma festa clandestina, ao se dirigirem a região do evento não obtiveram êxito em encontrá-lo.



Com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, retornaram ao local, na Ponte Alta do Gama, já na manhã de ontem. No evento clandestino, uma festa de música eletrônica, havia mais de mil pessoas. O evento foi encerrado e a PMDF dispersou o público que estava na festa eletrônica, mediante o pagamento de ingresso.

Por provocar aglomerações e descumprir os protocolos de combate à pandemia de covid-19 (uso de máscara, manter o distanciamento adequado, uso de álcool em gel), os organizadores do evento foram multados em 4 mil reais por descumprir os protocolos, e R$ 20 mi por provocar aglomerações.

A chácara em que o evento foi realizado, não possuía autorização para eventos de grande porte e foi multada em mais de R$ 7,6 mil. De acordo com a DF Legal, ao todo foram aplicadas multas que ultrapassaram R$ 31,6 mil, e o local onde o evento clandestino foi realizado ficará interditado por até 60 dias.

Policiais militares do 20º Batalhão no Paranoá receberam uma denúncia por volta das 20h desta segunda-feira. Os policiais foram informados de que um ônibus fretado estaria levando pessoas do Paranoá para a festa que ocorreria na Ponte Alta do Gama, e foram informados também de que no veículo havia entorpecentes.

O ônibus foi interceptado pela PMDF na DF 001, e ao se aproximarem os policiais militares, uma mochila foi arremessada pela janela do ônibus. De acordo com a PMDF, no interior da mochila foram encontrados cerca de 10 litros de substância entorpecente conhecida como lança perfume, e ao prosseguir com a abordagem de todos os passageiros, os policiais militares fizeram uma busca no ônibus e localizaram mais um galão com 5 litros da mesma substância. De acordo com a PMDF, ao todo a operação apreendeu 15 litros da substância, e como não foi possível identificar os responsáveis pelas substâncias entorpecentes, apenas o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.