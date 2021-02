PMDF detém os dois maiores ladrões de comércios na Asa Sul

Dois jovens foram apreendidos pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) enquanto furtavam bicicletas de uma loja especializada na CLS 310

Dois jovens foram apreendidos pelos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) enquanto furtavam bicicletas de uma loja especializada na CLS 310, às 02h55 desta segunda-feira (15). A Polícia Militar foi acionada para averiguar o furto em andamento e surpreendeu a dupla em cima do telhado do estabelecimento.

Os suspeitos ignoraram a ordem para retornar ao solo e fugiram pelo telhado das outras lojas. Com apoio de outras equipes da PMDF o cerco foi feito. A dupla se escondeu em uma pizzaria no fim da quadra durante a fuga.

O dono da pizzaria abriu o estabelecimento e os jovens foram encontrados. O proprietário da loja de bicicletas foi averiguar o ocorrido e encontrou o telhado arrombado com o uso de um pé de cabra, uma escada também foi localizada.

Foram encontradas algumas bicicletas no teto do mezanino. O proprietário informou que juntas somavam o valor de R$ 110 mil.

As partes foram encaminhadas para a DCA onde foi registrado o ato infracional análogo a furto. Um dos suspeitos tinha sido apreendido no dia 29 de janeiro também por furto em comércio na 414 Sul. Ele também tinha passagens por uso e porte de drogas e ameaça. Também são suspeitos por vários dos furtos que ocorreram nos últimos meses na Asa Sul.

