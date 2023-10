PMDF desvenda suposto sequestro e prende criminosos em Águas Claras

Um dos envolvidos já acumulava um extenso histórico criminal, contando com 17 registros anteriores junto às autoridades

Na madrugada deste domingo (15), a PMDF solucionou um caso de extorsão em Águas Claras, especificamente na Rua 31 Sul. A ação culminou com a detenção de dois indivíduos envolvidos na exploração de uma mãe, com 70 anos, e de sua filha, de 35 anos.

Os infratores empregaram uma manobra telefônica enganosa, levando ambas as vítimas a acreditarem que a outra havia sido sequestrada. Durante as chamadas, o número da mãe aparecia no celular da filha, o que aumentou a credibilidade da ação. A filha, angustiada, foi à residência da mãe em busca dela, mas esta havia saído de casa para tentar sacar dinheiro em um hotel próximo, na tentativa de efetuar o resgate.

Após várias horas de diligência e negociação com os criminosos, que haviam estipulado um local para a entrega de bens valiosos como parte da extorsão, as equipes do 17º Batalhão da PMDF, com o respaldo dos negociadores do BOPE e a colaboração de agentes da Polícia Civil da 21ª DP, lograram êxito na prisão dos dois indivíduos.

É relevante salientar que um dos envolvidos já acumulava um extenso histórico criminal, contando com 17 registros anteriores junto às autoridades.