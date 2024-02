PMDF desarticula esquema de clonagem de veículos na Asa Norte

Os três suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia Civil no Paranoá

Na quarta-feira (7), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 6º Batalhão, desarticulou um esquema de clonagem de veículos na Asa Norte, resultando na prisão de três suspeitos e na recuperação de três automóveis.

Durante o patrulhamento no Eixão Norte, as equipes do GTM 23 e GTOP 26 interceptaram um VW Gol prata com placa clonada.

O motorista do veículo alegou tê-lo adquirido de seu pai no Paranoá. Essa informação levou as autoridades a descobrirem um segundo veículo, um VW Gol branco, também com placa clonada e registro de roubo, em posse de um casal que afirmou tê-lo comprado de terceiros.