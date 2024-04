PMDF colabora em ação com CBMDF

No início da madrugada, por volta das 4h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionada por um pm de folga, para atender a uma ocorrência de desabamento na QNM 23, Conjunto O, próximo ao IESB e à Feira Permanente do P. Norte, em Ceilândia.

A situação demandou uma resposta rápida e coordenada, e, por isso, a PMDF prontamente se dirigiu ao local, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegarem à cena, os bombeiros iniciaram os trabalhos de resgate e atendimento às cerca de 10 vítimas do desabamento.

Enquanto isso, a PMDF assumiu a responsabilidade pela contenção e segurança da área, garantindo que nenhuma pessoa se aproximasse do local. A ocorrência foi registrada na 19ª delegacia.

Essa ação integrada entre a PMDF e o CBMDF demonstra o compromisso das forças de segurança com a proteção da comunidade, agindo de forma coordenada e eficaz para garantir a segurança e o bem-estar da população do Distrito Federal.