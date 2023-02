PMDF apreende três armas de fogo na 26 de Setembro

As armas, o proprietário da casa e o indivíduo de 21 anos foram conduzidos para a 12ª DP para que as providências cabíveis fossem tomadas

No sábado (11), policiais militares do 2º Batalhão de Taguatinga apreenderam três armas de fogo na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Eles receberam a informação de a chácara 5/6 estaria servindo como um depósito para as pistolas, que estariam sendo usadas para cometer crimes.

Ao chegarem no endereço, a proprietária do imóvel, que é a mãe do suspeito, tentou barrar o acesso, sem sucesso. Os policiais encontraram um revólver calibre .357, que estava registrado no nome do pai do suspeito, uma pistola .635, que disseram ter encontrado enquanto capinavam um lote, e uma G2c, que disse ser registrada, mas a documentação não foi apresentada. Também foram encontradas 20 munições.

As armas, o proprietário da casa e o indivíduo de 21 anos foram conduzidos para a 12ª DP para que as providências cabíveis fossem tomadas.