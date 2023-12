PMDF apreende três armas de fogo em ponto de bloqueio em são sebastião

Os dois ocupantes do veículo assumiram a posse das armas e foram conduzidos à 30ª Delegacia, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo

Na madrugada desta quinta-feira (28) as Equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR) retiraram três armas de fogo das ruas durante um ponto de bloqueio em São Sebastião.

Segundo informações um carro em alta velocidade aproximou-se do ponto de bloqueio, sendo interceptado e abordado pelos policiais.

Durante a busca veicular, os policiais notaram algo suspeito por trás do forro da tampa da caçamba, ao verificarem, encontraram um fundo falso onde estavam ocultas duas espingardas: uma calibre 32 com 10 munições e outra calibre .20 com 4 munições. Os dois ocupantes do veículo assumiram a posse das armas e foram conduzidos à 30ª Delegacia, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

Minutos depois, os policiais pararam um caminhão reboque que transportava um carro. O responsável informou que estava levando o veículo de Barreiras, no Estado da Bahia, para Uberlândia, em Minas Gerais. Os policiais vistoriaram o veículo e encontraram uma pistola 9mm com 15 munições.

O condutor do guincho foi encaminhado à 30ª Delegacia para o registro da ocorrência.