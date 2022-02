PMDF apreende pé de maconha no Gama

Chegando ao local indicado, constatou-se a veracidade das informações, sendo lavrado um TCO e feita a apreensão da planta

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional do 9º BPM (GTOP 29) e do serviço de inteligência daquela unidade, localizou, após denúncia anônima, um Pé de Maconha plantado em uma chácara na Ponte Alta Norte, Gama-DF.

Chegando ao local indicado, constatou-se a veracidade das informações, sendo lavrado um TCO e feita a apreensão da planta.