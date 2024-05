PMDF apreende papagaio-verdadeiro na DF 180

Nesta sexta-feira, (17), policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), realizaram a apreensão de um papagaio-verdadeiro (amazona aestiva), na DF 180, KM 30, região administrativa do Recanto das Emas.

A apreensão foi feita durante o serviço do grupamento, que realizava uma barreira ambiental. Em uma das diversas abordagens, o animal foi encontrado em um fiesta prata.

A ocorrência foi registrada pela PMDF. O pássaro e material apreendido foram encaminhados para o CETAS/IBAMA para posterior reintegração ao ambiente natural.