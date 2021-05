PMDF apreende moto clonada na 26 de Setembro

Os dois detidos foram encaminhados à 12ª Delegacia para registro

Dois homens foram presos por Policiais Militares do 16º Batalhão de Brazlândia ao serem flagrados dirigindo uma moto clonada na Colônia Agrícola 26 de Setembro por volta das 21h30, de sábado (8).

Uma equipe retornava da Policia Federal, onde prestava apoio ao Grupo Tático Motorizado (GTM36) em ocorrência de flagrante de falsificação de moedas, quando na altura da 26 de Setembro avistou dois homens às margens da rodovia, colocando uma moto em um dispositivo de transporte acoplado a um carro.

Durante a abordagem os homens não souberam explicar a origem da moto, entrando em contradição e afirmando que não portavam o documento do veículo. Enquanto os policiais checavam as informações, foi feito uma varredura nas imediações, onde se achou no meio do matagal um CRLV pertencente à motocicleta.

Os policiais entraram em contato com o dono da moto, que informou que a sua motocicleta estava em sua posse, inclusive mandou fotos para comprovar tal afirmação, deixando claro que a moto com os dois homens se tratava de um veículo adulterado (clonado). Os dois detidos foram encaminhados à 12ª Delegacia para registro.

As informações são da PMDF