PMDF apreende mais de 150 pedras de crack no Guará

A PMDF recebeu a informação que o trio, dois homens e uma mulher, estavam vendendo drogas em frente uma padaria no Bloco B

Na tarde desta quinta-feira (3), foram apreendidos 153 pedras de crack com três ocupantes de um veículo na QI 05 do Guará.

A PMDF recebeu a informação que o trio, dois homens e uma mulher, estavam vendendo drogas em frente uma padaria no Bloco B.

O Gtop 24 encontrou o veículo. Ao perceber a presença dos policiais um dos suspeitos jogou um saco com as drogas em cima do telhado. A droga foi recuperada e o trio foi conduzido para a 1ª DP.

Um homem foi autuado por tráfico de drogas enquanto o envolvimento dos outros dois ficou em apuração.

As informações são da PMDF