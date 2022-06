PMDF apreende duas pistolas no Guará

Os policiais militares conseguiram apreender duas pistolas calibre 9mm após atenderem uma ocorrência de ameaça

Duas pistolas calibre 9mm foram apreendidas por policiais militares após atenderem ocorrência de ameaça com arma de fogo na noite desta sexta-feira (11), no Guará Park.

Policiais militares receberam informação de uma ocorrência de ameaça, onde o autor teria usado uma arma de fogo para cometer o crime e logo em seguida teria saído em um veículo.

Durante patrulhamento, policiais militares do Grupo Tático Operacional 24 e 35 (Gtop) encontraram o referido veículo e realizaram abordagem a um homem e uma mulher. Durante o procedimento, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, 112 munições do mesmo calibre, 28 munições calibre 380, quatro munições calibre 112, uma porção parecida com maconha e um adaptador para tornar a pistola uma arma longa. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Com informações da PMDF