PMDF apreende aves em Ceilândia

Por meio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deflagrou uma operação para combater crimes ambientais e comuns na Ceilândia. Os agentes encontraram uma gaiola no interior de um imóvel, e conseguiram apreender diversos animais da fauna brasileira ontem (20).

A equipe policial questionou a origem das aves e a moradora informou não possuir permissão, licença ou autorização da autoridade competente para criação das aves. Sendo assim, foi informada a respeito da infração cometida, conforme estabelecido na Lei de Crimes Ambientais.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, foi oferecido à infratora a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência. Além disso, foi realizado o Termo de Apreensão, mediante a apreensão das aves e da gaiola. A gaiola e as aves foram apreendidas no Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) para posteriormente serem encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas-DF/Ibama)