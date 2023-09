PMDF apreende armas caseiras no Sol Nascente

Além do armamento, os policiais encontraram uma sacola cheia de cartuchos de munição calibre 22

Na noite da última quinta-feira (7), os policiais do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) encontraram por acaso um arsenal de armas caseiras de alto poder de destruição no Sol Nascente.

Segundo informações de um motociclista que disse que a namorada havia sido roubada minutos antes e após o rastreamento do aparelho, os policiais foram até o local, mas não encontraram o telefone.

No entanto, num barraco vazio, os militares viram as armas em cima do sofá cobertas por um lençol. Além do armamento, os policiais encontraram uma sacola cheia de cartuchos de munição calibre 22.

Os vizinhos disseram que o barraco era ocupado por um homem que aparecia de vez em quando por lá. No entanto, ninguém informou a identidade do suposto dono das armas.

O arsenal apreendido foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia.