PMDF apreende arma de fogo e drogas em festa clandestina

Segundo a polícia, o homem participava de uma festa clandestina regada a drogas

A equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por disparo de arma de fogo em via pública, na madrugada deste domingo (20), na Ceilândia.

Os policiais faziam o patrulhamento quando receberam a informação da existência de uma festa clandestina, onde um tiro foi disparado e várias pessoas faziam o uso de drogas no Setor de Indústria de Ceilândia.

A PMDF chegou ao local e conseguiu identificar o autor do disparo, porém, a arma não foi encontrada no primeiro momento. Após revistar os presentes, foi encontrada uma pistola .9mm com 14 munições, sendo uma deflagrada, escondida em uma janela, além de garrafas de lança perfume.

O evento foi encerrado e o indivíduo e os objetos foram apreendidos e encaminhados à 15ª Delegacia de Ceilândia.