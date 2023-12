PMDF apreende arma de fogo, após tentativa de fuga

Durante a abordagem, o passageiro, menor de idade, assumiu a propriedade da arma

Na tarde da última quarta-feira, 27, a PMDF retirou das ruas do Varjão uma arma de fogo. Os policiais da ROTAM realizavam patrulhamento na região quando visualizaram duas pessoas que, ao perceberem a presença da viatura, saíram rapidamente de um veículo estacionado na tentativa de fugir da abordagem policial.

O passageiro do veículo foi alcançado cerca de 200 metros do local onde o veículo estava estacionado, o motorista ao descer do veículo, teria dispensado algo no caminho.

Os policiais o alcançaram e localizaram o objeto, que seria um revólver Taurus, calibre .38.

Realizada a abordagem e busca pessoal, nenhum outro ilícito foi localizado.

Durante a abordagem, o passageiro, menor de idade, assumiu a propriedade da arma.

O menor foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente I (DCA I), e o maior, à 6ª Delegacia de Polícia.