PMDF apreende 5kg de maconha no Sol Nascente

Os dois detidos foram encaminhados para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante

A Políciai Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens com 5kg de maconha, na noite desta segunda-feira (14) no Condomínio Progresso, Sol Nascente.

Os policiais receberam a informação que no local havia um comércio de drogas. No conjunto C a equipe da Rotam avistou um suspeito correndo e deixando cair uma sacola com maconha. O suspeito entrou em um lote e lá dentro havia outro homem fracionando a droga para a venda.

Ao todo os policiais apreenderam 5kg de maconha, fracionados em 84 tabletes. Os dois detidos foram encaminhados para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante.