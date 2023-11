PMDF apreende 11 máquinas de caça-níqueis no Areal

A responsável pelo estabelecimento, que já possuía várias passagens pela mesma contravenção, para o 21º DP para o registro da ocorrência

Na noite da última sexta-feira (10), os policiais militares do 17º Batalhão de Águas Claras apreenderam 11 máquinas de caça-níqueis na QS 07 do Areal.

A equipe do Gtop 37 recebeu informações sobre um ponto de bingo clandestino em pleno funcionamento após duas mulheres procurarem a base do GTOP localizada no Areal para denunciar os jogos de azar.

De acordo com as denunciantes, a mãe delas estava viciada e sendo ameaçada para quitar as dívidas relacionadas aos jogos de bingo. Diante das denúncias, a equipe monitorou o endereço citado na QS 07 e testemunharam a jogatina no local.

Ao adentrarem no estabelecimento, encontraram 11 máquinas de bingo eletrônico e três idosos que estavam jogando, além da locatária dos jogos.

A responsável pelo estabelecimento, que já possuía várias passagens pela mesma contravenção, e as testemunhas foram conduzidas para o 21º DP para o registro da ocorrência.