PMDF acaba com festa de 100 pessoas em Taguatinga

A Polícia Militar (PMDF) acabou com uma festa clandestina que ocorria em um bar em Taguatinga, na madrugada desta sexta-feira (16). De acordo com a corporação, havia cerca de 100 pessoas no local.

Um estabelecimento foi interditado e multado em R$ 20 mil por descumprir medida sanitária. Algumas pessoas receberam multa de R$ 2 mil — a PMDF não especificou quantas.

No DF, bares e restaurantes só podem funcionar até 21h. O horário é o mesmo para a venda de bebidas alcoólicas. Não é permitida aglomeração nos estabelecimentos. Ressalta-se ainda que a capital vive sob toque de recolher diário, das 22h às 5h.

Além da PMDF, atuaram na operação o DF Legal, a Polícia Civil (PCDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).