PM prende assaltante de ônibus por causa de chinelo abandonado na Estrutural

Depois do roubo, os criminosos fugiram para o matagal às margens da rodovia Estrutural

A Polícia Militar prendeu um dos ladrões que roubaram os passageiros de um coletivo na Estrutural, por volta das 20h, de quinta-feira (26). Com dois comparsas, o jovem de 19 anos ameaçou os ocupantes do ônibus com uma arma de fogo. Depois do roubo, os criminosos fugiram para o matagal às margens da rodovia Estrutural.

As vítimas acionaram a PM. Em pouco tempo, viaturas do 15º Batalhão, responsável pelo policiamento da região, começaram as buscas pelos assaltantes. O helicóptero da corporação deu auxílio aos militares no solo iluminando o matagal.

Um detalhe curioso possibilitou a captura do fugitivo. Durante a fuga, ele perdeu um dos chinelos. O calçado serviu de artigo de odor para o cão Cérberus do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). O animal localizou o assaltante próximo à rede de esgoto.

O criminoso estava com a arma em punho apontada na direção dos policiais. Em ato heroico, o cão policial imobilizou o jovem com uma mordida no braço.

Os policiais encontraram com o assaltante um aparelho celular, uma carteira feminina e uma carteira de trabalho. A arma usada por ele é uma réplica de arma de fogo.

Os militares o conduziram para a 8ª Delegacia de Polícia. Ele vai responder por roubo em coletivo. Os comparsas dele não foram localizados.