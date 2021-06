PM prende 3 homens após roubo de 28 celulares

Assim que ocorreu o crime, por volta das 17, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e os policiais começaram a busca.

Três homens foram presos nesta terça-feira (15) após cometer um assalto no Gama. Foram recuperados 28 telefones celulares roubados de uma loja localizada no Setor Central. Eles portavam uma arma com 5 munições intactas.



Assim que ocorreu o crime, por volta das 17h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e os policiais começaram a busca. Os suspeitos tentaram fugir, pela contramão, porém os pneus foram danificados e na sequência os policiais os abordaram e efetuaram as prisões, a perseguição durou apenas 1km.



O Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) e o CPU 29 participaram do acompanhamento. Os suspeitos foram levados a 20ª Delegacia.