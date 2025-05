PM fora de serviço prende homem que roubou carro próximo a escola em Ceilândia

Um policial militar do 8º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã desta segunda-feira (20/5), um homem que havia acabado de roubar um carro nas proximidades da Escola Classe 48, em Ceilândia. O militar estava fora de serviço no momento da ocorrência.

O crime aconteceu por volta das 7h30, quando a vítima foi abordada por um homem armado com uma faca enquanto deixava uma criança na escola. Após o anúncio do assalto, o suspeito fugiu com o veículo.

O policial, que havia encerrado o turno de serviço instantes antes, ouviu os gritos de populares e iniciou a perseguição ao criminoso com o apoio de um motociclista que passava pelo local e se ofereceu para ajudar. Com o reforço de equipes de serviço da PMDF, o veículo foi interceptado e o assaltante, detido.

Toda a ação foi registrada por uma câmera corporal utilizada voluntariamente pelo policial. O caso será investigado pela Polícia Civil do DF.