PM apreende pássaros que seriam vendidos em péssimas condições de saúde

Além dos pássaros, o homem vendia carne de caça ilegalmente. Os militares apreenderam carne de tatu, paca, ema e de porco do mato que estava dentro de uma caixa de isopor

A Polícia Militar apreendeu 20 pássaros silvestres mantidos em péssimas condições de saúde e que seriam vendidos na Feira do Setor O, em Ceilândia, na manhã deste domingo (24). A maioria era de periquitos guardados dentro de caixas de papelão.

Os policiais do radiopatrulhamento do 10º Batalhão viram um homem negociando os animais entre os feirantes. De acordo com o terceiro-sargento Paulo Barboza, o homem escondia os animais a poucos metros da feira. “Ele aliciava os possíveis compradores na feira e só então voltava para pegar os animais no carro”, explicou.

Além dos pássaros, o homem vendia carne de caça ilegalmente. Os militares apreenderam carne de tatu, paca, ema e de porco do mato que estava dentro de uma caixa de isopor.

O dono dos animais foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia. ele assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência se comprometendo a prestar esclarecimentos posteriores à Justiça e foi liberado. Os pássaros foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama.