PM apreende adolescente que vendia drogas em Taguatinga

De acordo com a PM, o adolescente montou uma barraca no meio do mato para vender os entorpecentes

Na noite de segunda-feira (19), a Polícia Militar do DF apreendeu um adolescente de 17 anos que vendia drogas na região da Boca da Mata, em Taguatinga. De acordo com a PM, o adolescente montou uma barraca no meio do mato para vender os entorpecentes. Os militares apreenderam uma bolsa com 22 porções de crack, uma porção de maconha, R$ 1.082, em dinheiro vivo, uma espingarda caseira e material para embalar a droga O adolescente morava próximo ao local das apreensões. Na casa dele, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, uma pedra grande de crack e 20 cartuchos de munição. Os policiais conduziram o adolescente para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente. Na delegacia, os militares descobriram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele.