PM apreende 50 kg de maconha no Riacho Fundo II

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante

Na quarta-feira (17), a Polícia Militar apreendeu 50 quilos de maconha no Riacho Fundo II. A droga estava escondida em uma casa na QN 7E. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante.

Os policiais militares de Goiás abordaram um homem, em Santo Antônio do Descoberto, com quatro quilos de maconha. Ele levava o entorpecente para vendê-lo na cidade goiana. O homem confessou que havia pego a droga no Riacho Fundo II.

Os militares goianos pediram apoio à PMDF para checar o endereço fornecido pelo traficante. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a maconha armazenada em um cômodo da casa.

Os dois homens foram levados para a 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas.