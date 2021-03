Plenário aprova mais transparência na execução de obras públicas

Segundo o texto, as placas também deverão informar os motivos técnicos ou legais para a interrupção das obras

Um projeto de lei que visa a ampliar a transparência sobre as obras públicas em execução no Distrito Federal foi aprovado pela Câmara Legislativa nesta quarta-feira (31). O PL nº 323/2019, de autoria da deputada Jaqueline Silva (PTB), altera a norma que trata da colocação de placas informativas nos canteiros de obras do governo (Lei nº 1.107/96), de forma a tornar obrigatória a publicização de informações como a interrupção, paralisação ou embargo da empreitada por mais de 30 dias. Aprovada em primeiro turno, a proposta deve voltar a ser apreciada pelo plenário da Casa nas próximas sessões.

Segundo o texto, as placas também deverão informar os motivos técnicos ou legais para a interrupção das obras, bem como os nomes das empresas ou concessionárias e os dados do órgão público demandante.

“Os impactos para uma sociedade de uma obra não concluída e paralisada vão desde problemas no trânsito local, degradação do ambiente, além de prejudicarem a prestação de serviços públicos essenciais para a população, sem falar dos transtornos para os moradores que têm que conviver com uma obra inacabada”, argumenta Jaqueline Silva.

Com informações da CLDF