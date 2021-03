Plano territorial: o futuro nos espaços do DF

Além disso, o governador avisou que audiências públicas estão sendo realizadas para ouvirem sugestões sobre as mudanças, ou não, na destinação dos espaços

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou neste domingo (27) que a DF revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), que definirá o desenvolvimento da capital nos próximos anos. Por meio do Twitter, o mandatário disse que o trabalho de expansão da rede de saúde e abertura de leitos continua, “mas O DF não pode parar”.

Ibaneis disse que a população está sendo chamada para participar das discussões que vão definir como será o DF do futuro. “É um momento crucial, vamos definir como ocupar o DF, quais áreas serão destinadas à moradia, comércio, indústria, etc”, escreveu o governador.

Além disso, o governador avisou que audiências públicas estão senda realizadas para ouvir sugestões sobre as mudanças, ou não, na destinação dos espaços. “A pandemia impôs o desafio de adaptarmos a cidade a uma nova realidade, ao tempo que trouxe dificuldades p/ a construção coletiva, por conta do isolamento social”, disse.

Mobilização para hospitais de campanha

Por meio do Twitter, o mandatário destacou o comprometimento e ajuda no que chamou de ‘verdadeira cruzada’. “Estamos mobilizando os empresários do DF para que façam doações e nos ajudem a construir hospitais que ficarão acoplados as atuais estruturas, de forma definitiva”, escreveu.

“Já confirmaram suas contribuições o Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção do DF, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do DF, o Marcelo Braconi Rocha Oliveira, a Voetur Cargas e a Tarea Gerenciamento, além do Banco de Brasília”, escreveu Ibaneis.

O governador disse que doações eliminam a burocracia para a construção dos hospitais. Além disso, Ibaneis espera anunciar, na próxima semana, outros empresários que se comprometeram a ajudar no combate à Covid.