Plano de Vacinação da Educação retomado nesta quarta (2)

Agora são quatro os postos disponíveis para os educadores, que poderão comparecer entre 9h e 17h do dia e local que forem convocados

A vacinação dos profisionais da educação será retomada nesta quarta-feira (2), e contará com algumas mudanças: antes concentrado na UBS nº 1 do Guará, ele agora será distribuído em quatro locais de vacinação. E não haverá mais hora marcada para os convocados comparecerem ao posto no dia do chamado. Eles poderão receber a vacina entre 9h e 17h, no dia e local, conforme lista divulgada pela Secretaria de Educação.

Os novos postos onde os professores serão vacinados serão:

❶ Drive-thru do Parque da Cidade

❷ UBS nº 1 da Asa Sul, que fica no SGAS 612

❸ UBS nº 2 da Asa Norte, que fica na EQN 114 115

❹ UBS nº 2 do Cruzeiro Velho, que fica no Setor Escolar Lote 04

Cada um desses locais vai atender uma parte da lista de convocados. O profissional de educação chamado para o Parque da Cidade, por exemplo, não será vacinado se comparecer à UBS 2 do Cruzeiro. Num e noutro lugares, assim como nos outros dois postos, só haverá uma lista com os nomes dos educadores indicados para aquele local.

Os educadores convocados amanhã são aqueles que figuravam na lista da parte da tarde da segunda-feira, quando o Plano foi suspenso devido a falta de vacinas. São vice-diretores de escolas públicas e mais professores de creches conveniadas com a Rede Pública de Ensino e privadas.

A diretriz segundo a qual a lista de chamada obedece ao critério ascendente de idade do estudante continua valendo. Ou seja, primeiro estão sendo chamados os grupos gestores da rede pública — por estarem em trabalho presencial desde o início da pandemia – e os profissionais de creches. Depois virão a Educação Infantil, pré-escola, o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio e superior.

Dentro deste critério, a convocação é feita das áreas mais vulneráveis para as menos, e das escolas com maior número de estudantes para as menores.