Planetário investe em equipamentos para atender a população do DF

O Planetário de Brasília está se aprimorando. Nesta quarta-feira (17), foi iniciado o processo de instalação dos aparelhos de ar-condicionado. A medida tem como objetivo dar mais conforto aos visitantes.

A pedido da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF), os alunos do sexto ciclo do programa RenovaDF estão fazendo a pintura da fachada. Serviços na parte elétrica, por sua vez, serão feitos nas próximas semanas.

“O Planetário de Brasília é um importante equipamento de difusão do conhecimento científico”, pontua o titular da Secti-DF, Leonardo Reisman. “Ao promovermos essas melhorias, queremos incentivar, ainda mais, a população do DF e, em especial as crianças e os jovens, a conhecerem o espaço.”

Os investimentos já estão apresentando resultados positivos. Em 2023, o Planetário recebeu mais de 90 mil visitantes. Desses, 26.939 são originários de outros estados, enquanto 877 vieram de outros países. Ao todo, foram realizadas 683 sessões na cúpula. O espaço recebeu ainda 21.573 estudantes de 326 escolas públicas e particulares.

Uma série de ações está sendo planejada para comemorar os 50 anos do Planetário. As iniciativas vão reforçar a divulgação do espaço e a promoção da popularização do conhecimento científico.

