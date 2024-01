Planetário de Brasília oferece colônia de férias gratuita

Colônia de Férias do Planetário de Brasília acontece entre os dias 23 e 26 de janeiro. As inscrições estão disponíveis desde a última terça

Ainda é tempo de investir em atividades lúdicas nessas férias de janeiro. O Planetário de Brasília vai oferecer colônia de férias gratuita para crianças de 6 a 12 anos, entre os dias 23 e 26 deste mês, das 8h30 às 12h. Com o tema “O Universo do tamanho de Brasília”, os dois primeiros dias do projeto serão destinados ao atendimento das crianças de 6 a 8 anos e os dois últimos para a faixa etária de 9 a 12 anos.

Para inscrever a criançada, os pais devem comparecer à bilheteria do Planetário, que fica aberta das 8h às 18h. As inscrições estão disponíveis desde a última terça-feira (16). Segundo a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia, as vagas para a faixa etária de 6 a 8 anos já foram preenchidas. As atividades da colônia de férias ocorrerão das 08h30 às 12h.

Na programação da colônia, estão incluídas oficinas e atividades pedagógicas focadas em Astronomia e Astronáutica, como lançamentos de foguetes (sujeito às condições climáticas), gincana e sessões guiadas pela cúpula do Planetário com o tema “O Universo do tamanho de Brasília”. Para participar, é preciso doar um quilo de alimento não perecível (exceto sal).

A enfermeira Lívia Gomes, 39 anos, veio trazer os filhos e o amiguinho deles para conhecer o Planetário, e ficou surpresa ao saber sobre a atividade. “Achei muito legal isso”. Lívia vai inscrever os mais velhos para participarem. Ela é mãe de filhos autistas, e o melhor amigo do filho mais velho também está no espectro autista. “Eles são muito ligados nesses assuntos e estão empolgados com o passeio”.

Eduardo e Arthur, os mais velhos, já estavam familiarizados com o espaço, de virem em outros passeios escolares, mas ela conta que é a primeira vez de Miguel, que tem seis anos. Assim como também é a primeira vez dela no Planetário. “Eu moro há quase 40 anos em Brasília, e nunca venho aqui. Não tenho tempo, muita correria”.

A advogada Jéssica Barreto Tavares, 30 anos, veio com o filho Nicolas de 7 anos, e o marido Diego Silva, aproveitar um pouco do resto das férias e conhecer o lugar também. “O que já era algo que estava nos nossos planos de conhecer, e foi muito interessante estar aqui”. Ela acredita que o filho tenha curtido bastante o passeio, e estava mais curioso pra conhecer um pouco da Cúpula, mas esta ainda está em fase de teste para a reabertura.

Jessica não estava sabendo da colônia, e vai procurar fazer a inscrição de Nicolas. “Com toda certeza eu vou pesquisar sobre, vou procurar porque é algo interessante, não só pelo conteúdo, pela questão cultural, mas pela questão social também”. Como tem diversas curiosidades sobre os planetas, estrelas, e do universo em si, a programação no Planetário também entretém os adultos. “É um conteúdo que agrega”.

