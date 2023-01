Planaltina recebe o projeto “Brasília – Capital Ibero-Americana de Culturas”

Até o próximo dia 29, terão apresentações musicais, teatro, dança, exposições e cursos com foco na economia criativa

O Complexo Cultural de Planaltina recebe, até o dia 29 de janeiro, o projeto “Brasília – Capital Ibero-Americana de Culturas”. Serão oferecidas uma série de atividades culturais gratuitas, como apresentações de dança, teatro, exposições de arte, shows e atividades formativas. O projeto é uma parceria entre a Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa de Brasília com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec).

A jornalista e fotógrafa Franca Vilarinho, por exemplo, leva a exposição “Identidades Ameaçadas” para o evento. Na mostra, a profissional faz um recorte histórico do momento de aceleração da história e de modernização, no qual esse processo de transformações ameaça os elementos culturais tradicionais, colocando-os em risco de desaparecimento. A mostra ocorre de 09 a 27 de janeiro, das 09h às 18h.

O projeto vai levar também muita música com Vinícius Jamelão & Banda e Samba de Dois. Os espetáculos de dança ficam por conta da Companhia de Dança Transições e da Companhia de Dança Shirley Santos. Para quem deseja aprender a dançar, serão ministradas aulas com o coreógrafo e bailarino Jonattan Ian.

A programação do projeto conta ainda com um curso formativo comandado pelo professor Alexandre Bessa, no qual temas relevantes serão abordados sobre as culturas ibero-americana, com foco na economia criativa. As aulas serão ministradas em torno de cinco grandes temáticas, como acessibilidade cultural e comércio internacional de bens e serviços culturais. Cada um deles terá duração de oito horas e será dividido em dois turnos, pela manhã e pela tarde, sendo quatro horas cada turno. Inscrições por meio do link.

Já a criançada vai poder se divertir com a contação de história musicada, que será apresentada pelo Contalelê. Moradora de Planaltina, Letícia Mourão é atriz, cordelista, escritora, mediadora e agente cultural do DF. Há 20 anos, ela cria e conta histórias com o objetivo de provocar transformações sociais. A escritora alia a teatralidade junto a recursos sonoros e brincadeiras musicais.

Confira a programação completa:

Shows:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinícius Jamelão & Banda

Sexta-feira – 20/01

19h e 20h30

Samba de Dois

Sábado – 21/01

17h e 18h40

Espetáculos de dança:

Companhia de dança Transições

Sexta-feira – 20/01

18h20 e 20h

Sábado – 21/01

16h30 e 18h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Companhia de dança Shirley Santos

Domingo – 22/01

16h20 e 18h

Atividades formativas:

Capacitação em Economia Criativa (Professor Alexandre Bessa)

17,18 e 19 e 24,25 e 26 – de 08h às 12h e 14h às 18h

Aulas Abertas de Danças Ibero-Americanas (coreógrafo e bailarino Jonattan Ian)

Sexta, Sábado e Domingo

20, 21 e 22 de janeiro

das 15h às 16h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contação de histórias:

Contação de História Musicada (Contalelê)

Domingo – 22/01 às 16h30 e 17h40

Serviço

Projeto “Brasília – Capital Ibero-Americana de Culturas” em Planaltina

Quando: entre 14 e 29 de janeiro

Entrada Gratuita

Classificação Livre

Dúvidas e informações: (61) 993144594

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE