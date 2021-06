Placas de obras públicas do DF deverão conter QR code informativo

O advogado Rafael Moreira Mota, especialista em infraestrutura e sócio do Mota Kalume Advogados, defende que o projeto vem em uma ótima hora

O projeto de lei da deputada distrital Jaqueline Silva (PTB) que prevê a instalação de placas com QR code nas obras públicas do Distrito Federal foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados e vai passar por mais uma votação.

O advogado Rafael Moreira Mota, especialista em infraestrutura e sócio do Mota Kalume Advogados, defende que o projeto vem em uma ótima hora. “O poder público já tem a obrigação de fiscalizar os seus contratos e dar publicidade a seus atos. Agregar a tecnologia do QR code é uma medida mais do que racional, eficiente e econômica, pois evita a troca constante de placas.”

De acordo com o texto, as placas deverão conter um QR code com informações completas e atualizadas, para que qualquer cidadão consiga acompanhar os detalhes referentes ao encaminhamento da obra. “É uma tecnologia absolvida já pela sociedade, e que o cidadão com um simples smartphone poderá ter acesso a várias informações, como por exemplo se a obra está sendo realizada dentro dos contratos previstos, se há aditivos contratuais e se as medições foram feitas e pagas dentro do estipulado”, explica o especialista.

Para Mota, o projeto também beneficiará o meio acadêmico: “A medida agregará diversos dados e informações que poderão ser úteis a acadêmicos em universidades para analisar as informações e corrigir eventuais falhas dos contratos realizados.”

A população atendida, o valor previsto, a data da previsão da conclusão e o nome dos agentes responsáveis pela fiscalização da obra são outras informações que também poderão ser acessadas por meio do QR code.