Pistas de Taguatinga serão interditadas devido às obras do túnel. Veja as mudanças

Trecho de ligação das comerciais Norte e Sul será interditado. Também haverá alterações para os pedestres

O cruzamento das avenidas Comercial e Central debaixo do viaduto da Samdu será interditado para carros e pedestres a partir desta sexta-feira (30), a partir das 21h. A interdição ocorre por conta das obras do chamado Túnel de Taguatinga, que está 20% concluído.

Desta forma, quem estiver seguindo para a Comercial Sul, terá de pegar a Avenida das Palmeiras e acessar a via entre o viaduto do Centro e o comércio da C1, onde fica a agência dos Correios. Depois, cruzar a parte de cima do viaduto por um novo trecho de pista e acessar o lado sul pela avenida paralela ao centro.

Já quem faz o sentido contrário, para a EPTG, passará por um desvio e seguirá pela pista de acesso à Avenida das Palmeiras. Para atravessar da Samdu Sul para a Samdu Norte, será preciso passar pela pista ao lado da Feira dos Importados, cruzar a Elmo Serejo, e seguir pela alça do viaduto.

Para os pedestres, a travessia do Centro será feita por uma nova passagem construída.

Confira as alternativas disponíveis:

Os responsáveis pelas obras prometem que serão construídos desvios temporários até o fim de maio. O primeiro será voltado para quem trafega pela Comercial; o segundo, para aqueles que passam na Samdu.