Pistão Sul terá trecho interditado a partir desta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), as obras de recuperação asfáltica de trecho da Estrada Parque Contorno (DF-001), conhecido como “Pistão Sul” serão continuadas e, para isso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) interditará a via marginal, no sentido Taguatinga, localizada bem em frente ao Taguatinga Shopping, a partir das 7h da manhã desta 5ª feira (30) até às 17h da 3ª feira (4).

Como a marginal será fechada, haverá restrição de tráfego no local. As obras de recuperação asfáltica do trecho em questão incluem os seguintes serviços: terraplenagem, pavimentação e drenagem.

A empresa contratada irá sinalizar o trecho em obras. Além disso, uma viatura do DER-DF estará presente para orientar e garantir a segurança dos usuários da via. O departamento reconhece os transtornos que os serviços provocam no trânsito, mas lembra aos motoristas que, quando estiverem concluídas as obras, cerca de 60 mil pessoas que transitam pelo local diariamente serão beneficiadas e terão seu tempo deslocamento reduzido, além de ganhar na segurança e trafegabilidade.

*Com informações da Agência Brasília